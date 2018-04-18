MEB, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavını 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirmişti. Sınavdan sonra da, 31 Mart'taki AÖL sınavında 4'ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanının ayrılması sonrasında yaşanan sorun nedeniyle AÖL sınavının telafisinin yapılacağı yine MEB tarafından duyurulmuştu. İşte AÖL telafi sınavı tarihi...

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesi üzerinden yaptığı basın açıklamasında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) telafi sınavının yapılacağı tarihi belirtti. Yapılan açıklamada "4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır." denildi. Buna göre, AÖL telafi sınavı, 21 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 09:30'da yapılacak.

MEB'in yaptığı basın açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Açıköğretim kurumları sınavlarının 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde yapılmakta olan 2. dönem sınav oturumlarında 4’ten fazla dersten sınava giren adayların cevap kağıtlarında teknik bir hatadan dolayı 4 ders için kodlama alanı ayrılmıştır.

4’ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için, 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30’da telafi sınavı yapılacaktır.

Konu ile ilgili açıköğretim kurumları öğrencileri herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır. Yapılan bu teknik hata nedeniyle bütün öğrencilerimizden özür diliyoruz."

AÖL TELAFİ SINAVI İÇİN SON DUYURU

MEB'in 21 Nisan Cumartesi günü yapılacak telafi sınavıyla ilgili son duyurusu da şu şekildeydi:

"21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir."

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