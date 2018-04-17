AÖL telafi sınavı için kısa bir süre kala öğrenciler sınavın tarihini araştırıyor. Yapılacak olan telafi sınavı ile birlikte, 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında sınava giren ve cevap kağıtlarında teknik hata bulunan bazı öğrencilerin sınavları gerçekleştirilecek. Öte yandan, sınava katılacak olan öğrencilere MEB'den uyarı yapıldı. Peki AÖL telafi sınavı ne zaman?

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılan 2. dönem sınavlarında, 4'ten fazla sınava giren adayların cevap kağıtlarında meydana gelen teknik hatadan dolayı telafi sınavı yapılacak. 4'ten fazla dersten sınava katılan adaylara yönelik, cevap kağıtları eksik basılan dersler için 21 Nisan Cumartesi günü saat 09.30'da telafi sınavı yapılacak.

MEB'DEN ÖĞRENCİLERE UYARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, AÖL telafi sınavına girecek olan öğrencilere salon işlemleri konusunda uyarı yapıldı. Açıklamada;

"21 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Açık Öğretim Kurumları telafi sınavına girecek olan öğrencilerimizden;

31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2. Dönem sınavlarında girmiş olduğu Sınav Merkezini zorunlu sebeplerini belgelendirmek kaydıyla (hastalık, tayin, adres değişikliği vb.) değiştirmek isteyenlerin, 12-17 Nisan 2018 tarihleri arasında sınava girmek istedikleri il/ilçe Sınav Yürütme Komisyonuna giderek yedek salon işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir." denildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER