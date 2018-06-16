2 yıl sonra 4’üncü albümünüzü yayınladınız. Albüme adını veren Momoyer ne demek?

Benim gibi kültürel müzik yapan müzisyenler için albüm yapmak ciddi bir sorumluluk. Momoyer, dünyanın birçok yerinde benzer şekillerde gerçekleşen geleneksel kış eğlencelerinin Trabzon’daki adı. Kılık değiştiren bir grup insanın müzik eşliğinde dans ederek icra ettiği bir halk tiyatrosu. 2016’dan beri bu oyunlar, UNESCO’nun manevi kültürel miraslar listesinde yer alıyor. Bu oyunun şarkısını yine bu albümde Rumca seslendirdik. Yerel görünen bu oyunlar aslında çok evrensel.

Bu defa nasıl bir albüm oldu? Sanıyorum 2 parçayı Karadeniz Rumcası’yla kaydettiniz...

Bir önceki albüm Romeika’da Karadeniz Rumcası ya da Antik Yunanca dilini kullandık çünkü bu dil yok olmak üzere. O albüm Türkiye’de ve Yunanistan’da eşzamanlı yayınlandı. Albümlerim aslında hep birbiriyle ilişkili. Bu toprakların kültürel ve tarihsel zenginliğini ifade eden melodiler, hikâyeler ve ritüellerle dolu. Yine beste çalışmalarım ve anonim eserlerle bir konsept hazırladık. Kayıtlarımız İstanbul ve Ankara’da yapıldı. Bu albümün aranjörlüğünü Ömer Uçar ve Abdurrahman Tarikçi yaptı. Rumca şarkılarımızdan biri Momoyer oyununun şarkısı. Diğeriyse sözü Zeynep Başkan’a, müziği Ömer Uçar’a ait olan bir beste.

Albümlerinizde Karadeniz elbette başköşede ama başka nerelerden ilham aldınız?

En büyük ilham kaynağım tarih ve coğrafya. Karadeniz hâlâ keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu. Aslında ben bu açıdan bir kâşifim çünkü Karadeniz’in bilinmeyenlerini ortaya çıkarmak çok heyecan veriyor. Ancak Karadeniz dışında, Anadolu ve dünya müziğini de takip ediyorum. Yurtdışı gezileri bana ilham veriyor. Momoyer böyle ortaya çıktı. Hikâyeler benziyor.

Şarkılarınız dizilerde de çok fazla kullanılıyor. Mesela bir filme özel şarkı yapmak gibi projeleriniz var mı?

Karadeniz dizilerinin neredeyse hepsinde şarkılarım çaldı. Son olarak “Sen Anlat Karadeniz” dizisinde üç eser seslendirdim. Bunlardan sonuncusu “Gel Göğsüme Sığ Yarim” isimli şarkı. Bu şarkı diziye özeldi. Sözlerini senaryo ekibi yazdı, müziği de dizinin müziklerini yapan Ender Gündüzlü’ye ait. Bana da söylemek düştü. Şarkı çok beğenildi. Halen dizi olsun, sinema filmi olsun görüşmelerimiz devam ediyor.

Dinleyici neler bulacak?

Yine deneme çalışmalarım var. Sound’umuzu sadeleştirdik. Mesela “Ay More” isimli şarkının müziği Batı Trakya’dan; sözüyse bana ait. Ortaya bir Tekirdağ türküsü çıkardık. “Siste Fener” yine Yunanistan’da sevilen bir eser. Biz İbrahim Karaca’nın sözleriyle Türkçe versiyonunu hazırladık. Söz ve müziği bana ait olan “Kanlı Hemşin” çok özel bir eser. Uzungöl’ün bozulan doğasına dikkat çekmek için “Uzungöl Şerah” dedik. Ve daha birçok yeni sound.