Arakan'da bir haftada 16 cami buldozerlerle yıkıldı!

Myanmar'da Arakan eyaletinin Maungdaw bölgesinde yetkililerin 16 camiyi buldozerle yıktığı bildirildi.
"Weekly English News" kanalının görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, yerel yetkililer kasım sonu ile aralık başındaki bir hafta içinde Maungdaw'daki 17 camiden 16'sını yıktı.
Köylüler, evlerinden sonra kutsal mekanlarına saldırıldığını, Myanmar hükümetinin yıkımı engellemek için hiçbir şey yapmadığını belirterek, bölgede kalan son caminin de diğerleriyle aynı kaderi paylaşacağını düşündüklerini dile getirdi.
Haberde ayrıca Pakto'da Arakanlı Müslümanların kaldığı bir kampta 7 Aralık'ta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı kaydedildi. Yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Yine Napura köyünde Myanmarlı güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara ait 4 evi ateşe verdiği ifade edildi.
Haberde, Arakanlı Müslümanlardan çalınan eşyaların semt pazarlarında satıldığına ve çocukların okula gidemediğine işaret edilirken, Bangladeş'te Balukhali kampında bir kız çocuğunun 8 Aralık'ta bakımsızlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.
ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 626 bine ulaştı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.
Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.
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