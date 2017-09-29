Arakanlı Müslümanlar zorda: "Tüm dünya bizi terk etmiş gibi"

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de yaşanan şiddet olaylarından kaçarak Nepal'e sığınan Arakanlı Müslümanlar, yaşadıkları çaresizliği anlattı.

Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana devam eden saldırılar, Nepal'de derme çatma kulübelerde yaşayan yaklaşık 500 Arakanlı Müslüman arasında da endişeye yol açtı.

Arakanlı Müslümanlar, Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalardan kaçtıklarını, birkaç yıl Hindistan'da kaldıktan sonra Nepal'e geçerek başkent Katmandu'ya ulaştıklarını anlattı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) bazılarına mülteci statüsü verdiğini belirten Arakanlı Müslümanlar, iki sene önce BMMYK'nın kendilerine bağladığı 40 dolar aylığı kestiğini ve aylık 38 dolar olan kiralarını ödeyemedikleri için evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Başkent Katmandu'nun kenar mahallerinde kendi kurdukları derme çatma kulübelerde yaşayan Arakanlı Müslümanlar, çatılardan akan sular nedeniyle çamur içinde kalıyor. Arakanlı Müslümanlar, muson mevsiminde heyelan endişesi yaşarken kış mevsiminde de herhangi bir ısınma sisteminin olmadığı kulübelerinde soğukla mücadele ediyor. Hijyenik koşullar ve temiz içme suyu olmadığı için de birçok hastalığa karşı korumasız.

Nepal'deki Arakanlı Müslümanlardan Cafer Alam, 2012'de bu ülkeye geçen Arakanlı Müslümanların yarısının BMMYK'nın verdiği mülteci kartlarını alamadıklarını çünkü durumlarının hala değerlendirilme sürecinde olduğunu kaydetti.

"GİDECEK BİR YERİMİZ YOK, KİMSE BİZİ UMURSAMIYOR"

Eşi ve 4 çocuğuyla derme çatma bir kulübede yaşayan 33 yaşındaki Seyit Hüseyin, önce konuşmaya çekinse de daha sonra yaşadıklarını anlatmaya başlıyor.

"Yardıma muhtacız. Tek başımıza bir şey yapamıyoruz." diyen Hüseyin, Myanmar yönetiminin, dinlerinden dolayı tüm Arakanlı Müslümanları yok etmeye çalıştığını kaydetti.

Hüseyin, "Gidecek bir yerimiz yok, kimse bizi umursamıyor." diye konuştu.

Çoğu işverenin çalışma izinleri olmadığı için kendilerini Nepallilerden daha düşük ücretlere çalıştırdıklarını belirten Hüseyin, yine de Nepallilere kendilerine iş verdikleri için müteşekkir olduklarını söyledi.

"KİMSE ÜLKESİNİ TERK ETMEK İSTEMEZ"

26 yaşındaki Muhammed İdris de bir yıl önce mülteci kimliği için başvurduğunu ancak hala BMMYK'dan bir sonuç alamadığını anlattı.

Arakan'ın Maungdaw kentinde yaşadığı yıllardan kalan bir fotoğrafı gösteren İdris, varlıklı bir ailede dindar bir Müslüman olarak büyüdüğünü, İslami eğitim veren bir okulda Urduca öğrendiğini, boş zamanlarında da futbol oynadığını ifade etti.

Şimdi ise Katmandu'nun kenar mahallelerinde derme çatma bir evde yaşadığını dile getiren İdris, 65 yaşındaki hasta annesi de dahil 6 kişilik ailesine nasıl ekmek getireceğini düşündüğünü söyledi.

"Kimse ülkesini terk etmek istemez. Biz, hiçbir hatamız olmadan ülkemizi terk etmeye zorlandık. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tüm dünya bizi terk etmiş gibi hissediyorum."

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR 1970'LERDEN BU YANA ETNİK TEMİZLİĞE MARUZ KALIYOR

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.

Halihazırda Myanmar'da kalan 300 bin civarındaki Arakanlı Müslüman'ın on binlercesi de Bangladeş'e kaçmaya çalışıyor.

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