Arka Sokaklar 466. bölümüyle Kanal D'de ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün ardından 467. bölüm fragmanı seyirciyle buluştu. Arka Sokaklar'ın 467. yeni bölüm fragmanında Hakan'a telefon geliyor ve eski karısı Aylin'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. Hastane'de Mesut ve Hakan arasında gerilim yaşanırken, Mesut Hakan'a tokat atıyor. İşte Arka Sokaklar 467. bölüm fragmanı ve 466. son bölüm özeti...
İşte Arka Sokaklar 467. bölüm fragmanı;
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE AYLİN ÖLECEK Mİ?
Arka Sokaklar'ın 466. son bölümünde olay yerine giden Aylin'e ateş ediliyor. Aylin'in ağır yaralandığı heyecanlı bölümün ardından izleyiciler 'Aylin ölecek mi?' sorusunu sormaya başladı. Son bölümün ardından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Tanıtımda Aylin'in ağır yaralandığı haberini alan ekip şoka uğruyor. Hakan ve ekip hastane koşuyor. Hastane'de Mesut ve Hakan arasında gerilim yaşanıyor. Hakan, Aylin'e bunu yapanların peşine düşüyor. Peki, Aylin ölecek mi? Merak edilen bu sorunun yanıtı gelecek bölümde belli olacak.
ARKA SOKAKLAR 466. BÖLÜM ÖZETİ
Erdal, yoğun bakımda hayatını kaybedince, savcı Melda’nın ifadesi sonucu Selin’i tutuklar.
Mahmut elinde para dolu çantayı Halit’e teslim eder. Oğlunu sorunca ortam karışır ve Halit, Mahmut’u yaralayıp adamlarıyla birlikte kaçar. Mahmut’un karısı ve çocuğu radikal bir örgüt tarafından kaçırılmıştır. Bu durumu öğrenen ekip Halit’in adamlarının yanına gider ve adam kendini patlatır.
Sinem’in adresine ulaşan Aylin, Sinem’in evine gider. Ancak orada Aylin’i hoş olmayan bir sürpriz bekler. Sinem’in iş yaptığı Vitali, Aylin’e silahını doğrultur ve ateşler.
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