Arka Sokaklar'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Arka Sokaklar'ın bu bölümünde Ali babası ile ilgili öğrendiği gerçekle şok olurken asıl şoku Hüsnü kanser olduğunu öğrenmesiyle birlikte yaşadı. Yeni bölüm fragmanında ise ekipin Hüsnüye desteğe gittği görülüyor. İşte Arka Sokaklar'ın son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR 484. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Rıza Baba ve ekibi, Hüsnü'ye manevi destek olmaya gidiyor!

Ali, öğrendikleri karşısında çok büyük hayal kırıklığına uğrar. Babası olduğunu söyleyen kişinin sattığı silahlar, Ali'nin ekip arkadaşlarından bir çok kişiyi şehit etmiş, çoğunu yaralamıştır. Ekip, yaptığı baskınlarla bu silahların bir kısmını ele geçirir.

Rıza Baba, Kazım'a çok özel bir görev verir. Kazım, suç örgütünün içine sızarak detaylar için tehlikeli bir görev içerisindedir.

Hüsnü'nün hastalığından haberdar olan ekip, Rıza Baba'nın da yönlendirmesiyle manevi destek için yanına gider.

ARKA SOKAKLAR 483. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tunç, tekerlekli sandalyede mahkum kalmıştır. Gireceği ameliyat yürüyüp yürümeyeceğini belirleyecektir. Mesut ve Tunç bu durumdan dolayı karamsardır. Selin’in evine Melda’nın açtığı velayet davasının celbi gelir. Melda çocuğunu almak istemektedir. Mesut’un ortaya çıkaracağı gerçekler ise, olayların akışını değiştirecektir.

Hüsnü, zorlu ve yoğun bir gün geçirmektedir. Girdikleri operasyon sonucu yığılır kalır. Mesut hastanede Hüsnü’nün hasta olduğunu öğrenir. Bu durumu kendisinden sakladığı için çok bozulur. Ama, bir şey çaktırmaz. Hüsnü’nün doktoru tahlil sonuçlarını getirir. Hüsnü’nün ameliyat olması şarttır.

Şanlı’nın karısı Ebru ve üvey oğlu Can, bir villada yaşamaktadır. Şanlı eşine şiddet uygulayan ve üvey oğluna da kötü davranan bir babadır. Ebru oğlunu da alıp kaçmaya yeltenir. Can polisi arar, ekip bu kez Şanlı’nın peşine düşer.

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