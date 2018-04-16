Olay, geçen 7 Nisan'da merkez Aziziye ilçesine bağlı Tınazlı köyünde meydana geldi. Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencisi H.K., arkadaşları Z.P. ve O.B.'yi mangal yakmak için köylerine davet etti. Z.P., arkadaşı H.K.'nin daha önce pompalı tüfekle çekilip sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa heveslenip kendisi de çekilmek istedi. Arkadaşının bu isteğini kırmayan H.K. evlerine gidip tüfeği alarak arkadaşlarının bulunduğu köy odasına getirdi.
DHA'nın haberine göre olay, sırayla tüfekle fotoğraf çektirme isteği faciayla son buldu.
H.K. kaza ile arkadaşı Z.P.'yi ağır yaraladı. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Z.P. doktorların yaptığı müdahaleye karşın kurtarılamadı. Liseli Z.P. 8 Nisan günü merkez Palandöken ilçesindeki Baba Dereli Camii'nde kılanan cenaze namazından sonra gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
'İÇİ BOŞ MU BİR BAKAYIM' DEDİM'
Aynı dakikalarda adliyeye sevk edilen H.K. de 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.P. ile çok samimi olduğunu belirten H.K. yaşananları ifadesinde şöyle anlattı:
"Öğlen araları, teneffüsler ve diğer zaman dilimlerinde beraber takılırdık. Ben Tınazlı köyünde yaşıyorum. Olay günü arkadaşlarımla Söğütlü köyünde mangal yapacaktık. Z.P. bunu öğrenince bizimle gelmeye karar verdi. O.B., ben ve Z.P. yaya olarak köye yürüdük. Mangalı yakıncaya kadar birşeyler atıştırmak istedik. Evimizden tepsi ile köy odasına yemek getirdim. Yedikten sonra Z.P. bana daha önceden kendisine fotoğraf çekilerek göstermiş olduğum tüfeği getirmemi istedi. Yemek boşlarını eve götürdüm ve internet üzerinden 400 TL'ye aldığım tüfeği yerinden indirdim. Ablama 'tüfekle fotoğraf çekileceğim' deyince, 'babama söyle' dedi. Babam ve annem o anda evde olmadığı için kimseye söylemeden tüfeği alıp köy odasına gittim. Burada ben O.B. ve Z.P. vardı. Odada bulunduğumuz esnada sırayla fotoğraf çektirecektik. O.B. telefonun kamerasını açıp bizi çekecekti. İlk önce silah benim elimdeydi. Z.P. silahı elimden aldı. Silahın arka kısmından ben tuttum ve 'içi boş mu bir bakayım' dedim. Z.P. de çekiştirip 'birşey olmaz ver' deyip silaha asıldı. Daha sonra ben de silaha asılınca patladı. O esnada tetiğe Z.P.'in eli mi, yoksa benim elim mi değdi bilmiyorum. Silah patlar patlamaz Z.P. yere düştü, sol omuz kısmından yaralanmıştı. Ben hemen 112'yi aradım. Benim Z.P.'le hiçbir sorunum yoktu. Çok yakın arkadaş olduğumuzu okulumdaki öğretmenlerimden, arkadaşlarımdan, çevremden öğrenebilirsiniz. Amacım birlikte mangal yakmaktı. Arkadaşımı öldürme gibi bir kastım yoktu. Olay kazen meydana geldi"
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