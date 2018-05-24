Batman’da 20’li yaşlardaki 3 kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak, terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye çalışan kızlar, cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çirkin görüntüler izleyenlerin tüylerini ürpertti. Mağdur edilen kız, korkudan suç duyurusunda bile bulunamadığını ileri sürdü. Saldırgan kız ise yaptıklarından pişman olmadığını bir daha olsa bir daha yapacağını söyledi.
İHA'nın haberine göre olay, 14 Mayıs’ta, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan bir plazada meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, plazadaki bir ofiste çalışan arkadaşları 18 yaşındaki İ.D.’nin arkalarından konuştuklarını ileri süren 20’li yaşlardaki R.Y., E. ve adı öğrenilemeyen bir genç kız öğle saatlerinde ofise geldi. İ.D. ile bir süre konuşan kızlar, daha sonra küfür ve tehdit edip, dövmeye başladı. Ofiste adeta terör estiren kızlar bunlarla da yetinmedi. İ.D.’yi ofisin banyosuna götüren kızlar, burada kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. Ardından da tekrar masasına getirerek, bıçakla tehdit edip ve yüzünü çizip, kıyafetlerini çıkararak, kamera karşısında özür dilemesini istedi. Bu anları anbean cep telefonu kamerasıyla kaydeden kızlar, görüntüleri de sözde "ibret" olması için sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çirkin görüntüler, izleyenlerin tüylerini ürpertti.
"KORKUDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAMADIM"
İ.D., ofisini basan kızların eski arkadaşları olduğunu belirterek, “Onların arkasından konuştuğumu iddia ettikleri için ofisimi bastılar. Daha önce onları burada ağırlamıştım. ‘Seni satarız, şöyle yaparız, böyle yaparız’ diye tehdit ettiler. ‘Sen bizim arkamızdan konuşamazsın’ dediler. Sorun aslında benim bunların arkalarından konuştuğum iddiası. Güya ben, ‘Bunlar erkeklerle birlikte oluyorlar, konuşuyorlar’ demişim” ifadelerini kullandı.
İ.D., korkudan suç duyurusunda bulunamadığını da belirterek, can güvenliğinin olmadığını ve ilgililerin kızlar hakkında işlem yapmasını istedi.
"40 YIL CEZA ALACAĞIMI BİLSEM YİNE YAPARIM"
Telefonla ulaşılan E. isimli kız ise İ.D.’yi görüntülere rağmen sadece kendisinin dövdüğünü savunarak, “Sadece arkamdan konuşmamış, mesajları duruyor halen. Yaptıklarımdan pişman değişim. Yine yakalasam yine yaparım. Ben her türlü rahat bir insanım. 40 yıl ceza alacağımı bilsem benim hakkımda bunları söyleyeni affetmem. Ben her türlü haklıyım” dedi.
R.Y. ise telefonlarına yanıt vermedi.
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