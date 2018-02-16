Arnavutköy'de Suriyeli 40 yaşındaki Nısrın Kırıdı ile Lübnanlı eşi 40 yaşındaki Muhammet Mahmut Bachr'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, çiftin emlakçı dükkanında çalışanları olduğu ortaya çıktı. Çiftin olay günü üvey amcasının evinde olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızları ise Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim ediği öğrenildi.
DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çiftin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Poliste sorgularına devam edilen ve suçlamaları kabul etmeyen İmadeddin E.. ile Mhd K'nın çiftin emlakçı dükkanında çalıştıkları tespit edildi.
ÇOCUKLARI BULUNDU
Öte yandan Suriyeli Kırıdı'nın ilk evliliğinden olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızı N.N'nin 11 Şubat'ta bakıcısı tarafından annesinin gelmemesi üzerine önce bir arkadaşına bırakıldığı buradan da üvey amcası tarafından alındığı öğrenildi. Polis tarafından amcasının evinde bulunan N.N. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslim edildi.
Yetkililer soruşturma kapsamında şüphelilerden alınan DNA örneklerinin, cesetlerden, evden ve ağızlarını bantlamakta kullandıkları bantlardan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma işlemlerinin kriminal laboratuarında incelenmesinin sürdüğünü söylediler.
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