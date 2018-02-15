Arnavutköy'de yol kenarında cesetleri bulunan iki kişinin Suriyeli 40 yaşındaki Nısrın Kırıdı ile Lübnanlı eşi Muhammet K. olduğu tespit edilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgiye göre, çiftin 10 yaşındaki çocuklarının da kayıp olduğu belirtildi.



AA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Delikkaya tren yolu mevkisinde yol kenarında, ağzı koli bandıyla kapatılmış şekilde bulunan cesetlerin Suriyeli karı kocaya ait olduğu belirlendi. Suriyeli Nısrın Kırıdı ile eşi Lübnanlı Muhammet K.'nin ölü bulunmasına ilişkin Suriyeli 2 şüpheli de gözaltına alındı.



Bu arada, emlakçılık yaptığı öğrenilen çiftin Başakşehir'de lüks bir sitedeki evlerinde yapılan aramada, kullanılmış koli bandı bulundu ve kan izlerine rastlandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, site çevresinde yaptığı teknik ve fiziki çalışmanın ardından Suriyeli 2 şüpheliyi tespit etti. Polis dün akşam düzenlediği operasyonda, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



500 METRE ARAYLA BULUNDULAR



Delikkaya tren yolu mevkisinde 13 Şubat'ta yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine giden ekipler bölgede yaptıkları çalışma sırasında, aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir erkek cesedi daha bulmuştu.



Üzerlerinden kimlik çıkmayan, 40 yaşlarında bir erkek ile kadına ait cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.



Cesetlerde darp izi olduğu, ağızları koli bandıyla kapatıldığından cinayet ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti.



Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk incelemede kadının hamile olduğu tespit edilmişti.

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