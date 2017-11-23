Artan bacak ağrınız ve ağırlık hissiniz varsa dikkat!

Varis, genç yaşlı ayrımı gözetmeden her yaş grubunu yakında ilgilendiren bir sorun. Çok fazla ciddiye alınmasa da ağrı günlük yaşamı hatta geceleri de etkiliyor. Özellikle ileri yaş grubundaki kişilerde tedavi edilmediği takdirde çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Çok farklı nedenlerle ortaya çıkan varisler, sıcak duş, kaplıca ve sıcak kum gibi etkenlere bağlı olarak ilerleyebiliyor. Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, tedavide geç kalındığı takdirde varislerin kalıcı hale gelebileceğine işaret ediyor.

Bacaklarda cildin hemen ardında yer alan toplardamarlardaki genişlemeler olarak tanımlanan varis, toplumun yaklaşık yüzde 10-20’sini etkiliyor. Pek çok farklı nedenden kaynaklanabilen bu sorunun yaşla birlikte sıklığı da artıyor. Zamanla artan ağrı, yorulma ve ağırlık hissi yaşam kalitesinin de düşmesine neden oluyor. Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, yaratabileceği kozmetik sorunların yanında, problemin kalıcı hale gelmemesi için mutlaka tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Bacaklarımızdaki toplardamar kanın akciğerlere ve kalbe taşıma süreci büyük bir uyumla devam ediyor. Kanın geri gelmesi de toplardamar içindeki kapakçıklarla sağlanıyor. Ancak kan akışını engelleyen bazı olaylar ve kapakçıkların iyi çalışmaması sonucu damarlar içinde kan birikerek basınç artıyor. Sonuçta damarlar genişleyerek varis oluşumuna neden oluyor. Mutlaka tedavi edilmesi gereken varisler ilerlediğinde, ciltte renk değişikliği ve sonrasında da bacaklarda yaralar oluşabiliyor. Daha ileri vakalarda toplar damarlarda pıhtılaşma ortaya çıkıyor ve en son aşama eğer pıhtı ilerlerse ve koparsa akciğere atabiliyor.

SICAK DUŞ, KAPLICALAR VARİSİ TETİKLİYOR

Varis kadın erkek ayrımı gözetmeden her iki cinsiyette te görülüyor. Ancak sıklık kadınlarda biraz daha fazla oluyor. Aile geçmişi, şişmanlık, yaşlanma, hamilelik, uzun süre ayakta kalma zorunluluğu, menopoz varis oluşumunda risk faktörleri arasında yer alıyor. Ayrıca sıcak duş, kaplıca veya sıcak kum gibi uygulamalar var olan problemin daha da ilerlemesine neden olabiliyor. Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, şikayetlerin de hastalıklı damarların boyutları, yaygınlık derecesi gibi birçok faktöre göre değişebildiğini anlatıyor. Eğer önlem alınmazsa ve doğal haline bırakılırsa varisli damarlar bacağı örümcek ağı gibi sarıyor. Zaman içinde ciltte renk değişimleri ve daha sonra da yaraların açılmasına kadar giden sonuçlara yol açabiliyor. Varis nedeniyle gün içinde artan bacak ağrısı, çabuk yorulma ve ağırlık hissi en yaygın belirtiler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, özellikle gece görülen kas krampları, karıncalanma ve yanmanın önemli olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor: “Toplardamarlar genişledikçe şikayetlerin de arttığı görülüyor. Ayrıca cilt değişikliklerini de değerlendirmek önem taşıyor. Ayak bilekleri etrafında görülen kahverengi renk değişimi, kuruluk, kalınlaşma ve döküntüler de dikkate alınmalıdır. Bu belirtiler, bize kronik venöz yetmezliğine işaret ediyor. Artık hastalığın ilerlediğini ve bir sonraki aşamada ciltte yara açılabileceğini anlatıyor.”

TANI KOYMAK İÇİN MUAYENE YETİYOR

Varisli damarlarda erken tanı, bacaklarda kalıcı değişikliklere neden olmadan iyileşme imkanı sunuyor. Muayene, tanı koymak için yeterli olsa da, uygulanacak tedavi bir çeşit ultrason olan Doppler inceleme sonrasında kesinleşiyor. Bu inceleme, damarların çapından, kapakçıkların durumuna ve damar içerisindeki kanın hareketlerine kadar gerekli ayrıntılı bilgilere ulaşmayı sağlıyor. Herhangi bir ilaç kullanılmadığı ve yan etkisi bulunmadığı için herkese rahatça uygulamak mümkün olabiliyor.

AĞRISIZ VE KALICI TEDAVİ MÜMKÜN

Varis tedavisinde kullanılabilecek çok değerli araçlar olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, modern teknolojiler sayesinde hızlı ve ağrısız olarak tedavinin mümkün olabildiğini söylüyor. Özellikle erken tanı konan vakalarda kalıcı çözümün mümkün olabildiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, “Müdahale sınırı içinde yer alan hastalarda, toplar damarın durumuna göre cerrahi, lazer , radyofrekans veya yapıştırıcı yöntemler ile dondurmaya kadar farklı seçenekler sunabiliyoruz. Daha yüzeysel ve hemen cilt altındaki varislere ise köpük skleroskopi uygulanabiliyor” diyor.

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Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus