Artvin'de heyelan! Korku dolu anlar kamerada

Artvin- Ardahan Karayolu heyelan nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapandı.
İHA'nın haberine göre, Artvin-Ardahan Karayolu yolun Artvin-Şavşat arası 35'inci kilometresinde bulunan Kaçkar suyu mevkiinde yolun üst tarafındaki kayalıkların yola inmesi sonucu trafiğe kapandı. Trafiğe kapanan yolun her iki tarafında da çok sayıda uzun araç kuyrukları oluştu.
"BU YOL 4 MEVSİM TEHLİKELİ"
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Vali Ömer Doğanay " Artvin Şavşat Karayolumuz heyelan nedeniyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine hareket etmişlerdir. Artvin'imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır" dedi.
Kapanan yolda bekleyen şoförler ve vatandaşlar "Bu yol 4 mevsim tehlike oluşturmaktadır. Büyük bir sıkıntı yaşamaktayız. Yetkililerimizden devletimizden hükümetimizden bu yola köklü bir çözüm bulmasını istiyoruz. Bu yolda heyelan taş ve kayaların gelmesi sonucu ölümlü yaralanmalı ve maddi hasarlı kazalar meydana gelmekte" ifadelerini kullandılar.
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