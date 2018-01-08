Artvin'in Şavşat ilçesinde minarede kalp krizi geçiren imam öldü.



AA'nın haberine göre, ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Yaşar Köyü'nde imamlık yapan 50 yaşındaki Özgen Gül, yeterince ses gelmeyen hoparlörü tamir etmek için caminin minaresine çıktı. Gül'ün uzun süre geri dönmemesi üzerine şüphelenen oğlu, minareye çıktığında babasının cansız bedenini buldu.



Dar merdiven nedeniyle Gül'ün cesedi minareden indirilemeyince köye özel bir firmaya ait vinç getirtildi. Vinç yardımıyla minareden indirilen Gül'ün cesedi, Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Gül'ün cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Şavşat'ın Ilıca köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

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