Aselsan hisselerine tedbir

Aselsan, önceki gün 44 milyar lirayı aşan piyasaya değeriyle Garanti Bankası'nı geçerek Borsa İstanbul'un en değerli kuruluşu olduktan sonra dün yüzde 11.3 civarında bir düşüş sergilemişti.

Aselsan hisseleri dünkü seansı 45.60 ile açtıktan sonra 47.26 TL'ye çıkmış, kapanışa doğru 37 liranın altını görmüştü. Kapanış ise gün sonunda 40.12 liradan gerçekleşmişti.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Aselsan hisseleri bugün de düşüş yönünde hareket ediyor. Hisseler açılışın ardından gelen satışlarla yüzde 8 düşüşle 36.86 TL'ye geriledi.

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Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca Eylül ayında devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Aselsan'da açığa satış ve kredili işlemler yasaklandı.

Borsa İstanbul’un (BİST) konu ile ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği yazılı açıklamada şöyle dendi:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ASELS.E payları 16/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 30/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

VBTS uygulaması kapsamındaki karar 30 Kasım seansı sonuna kadar geçerli. VBTS'nin ilk tedbiri olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ardından 15 gün süre sonunda dalgalanmanın sürmesi hâlinde bir sonraki tedbir olan "Brüt Takas" önlemi uygulanıyor ve ilk tedbirdeki sınırlamalar da korunuyor.

VBTS tedbirleri, grup değişimi, pazar değişimi ve benzeri diğer nedenlerden kaynaklanan yasak ve brüt takas uygulamalarından farklı yorumlanıyor. Borsa yönetimi, aşırı dalgalı hareket gösteren hisselerde VBTS uygulamasına gidiyor.

ASELSAN

Aselsan hissesi ne kadar