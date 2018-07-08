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Asena Tuğal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “İlerleyen günlerde Şahin de gelecek. Temmuzun ikinci ya da üçüncü haftası nikah masasına oturacağız. Sade bir törenle evleneceğiz” şeklinde konuşmuştu.