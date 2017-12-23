Aşk ve Mavi yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için nefesler tutulmuştu. Dizinin izleyicileri yeni bölüm fragmanıyla diizde neler olucağını anlamaya çalışıyor. Aşk ve Mavi son yayınlanan bölümde Pembe konağa dönüp Mavi'nin zor günler geçirmesine neden olmuştu.

AŞK VE MAVİ 47. BÖLÜM FRAGMANI

"Seni kimsenin üzmesine izin vermeyeceğim!"

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Pembe, sonunda konağa geri dönmeyi başarmıştır. Başta Refika olmak üzere herkesi değiştiğine ikna eden Pembe'nin planı başkadır. Cemal, Ali'ye danışmadan şirket hisselerinin bir kısmını daha satar. Şirketi kaybetmekten korkan Ali, Cemal'e çok kızar. Kaan'ın Sevda'yı görmek üzere bağ evine gelmesi Safiye'yi çileden çıkarır. Pembe'nin kurduğu tuzak sayesinde Kaan'ı Mavi'nin davet ettiğini sanır. Mavi'yi konakta zor günler beklemektedir.

AŞK VE MAVİ HAKKINDA

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

Aşk ve Mavi

Aşk ve Mavi yeni bölüm

Aşk ve Mavi fragman

Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı

Aşk ve Mavi 47. bölüm

Aşk ve Mavi yeni bölümde neler olacak