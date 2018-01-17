Başrollerinde Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Birgül Ulusoy, Osman Karakoç ve Uğur Uzunel gibi isimlerin rol aldığı Aşk ve Mavi dizisi 48. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İzleyicilerin merak ettiği fragman yayınlandı. Peki, Aşk ve Mavi 49. yeni bölümde neler olacak? İşte, Aşk ve Mavi 49. yeni bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aşk ve Mavi 49. yeni bölümü ile 19 Ocak Cuma saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak!

AŞK VE MAVİ 48. SON BÖLÜM ÖZETİ

Refika ve Fazıl'ın 50.evlilik yıl dönümleridir. Faysal'ın şirketin çoğunluk hisselerini ele geçirmiş, Fazıl, bu durumu Refika'ya nasıl açıklayacağını düşünmektedir. Ali, her şeye rağmen ayakta kalmaya ve şirket için doğru hamleler yapmaya çalışmaktadır.

Ancak Faysal, tüm bunları engelleyerek, şirketi batırmayı istemektedir. Şirkete ait tüm malları satışa çıkaran Faysal, konağı da ortağına sattığını söyler. Herkes bu ortağın kim olduğunu merak etmektedir.

Aşk ve Mavi

Aşk ve Mavi 49. yeni bölüm

Aşk ve Mavi 49. yeni bölüm fragmanı

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