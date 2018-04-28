Aşk ve Mavi 63. son bölümüyle Atv'de izleyicinin karşısına çıktı. Takipçileriyle 63. randevusuna çıkan Aşk ve Mavi'nin bu bölümünde Mavi, Faysal'ın evinden kaçmayı başardı. Mavi'nin hamile olduğunu öğrenen Ali, Faysal'ın bebeği düşürtmeye çalıştığını öğrendi ve Faysal'la hesaplaştı. Dizinin son bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Aşk ve Mavi 64. yeni bölüm fragmanı ve 63. son bölüm özeti...

AŞK VE MAVİ 64. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ 63. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi, Faysal'ın evinden kaçmayı başarmış ama Faysal son hamlesini yapmamıştır. Elmas hastaneye kaldırılan Refika'nın başında nöbet tutmaktadır. Refika'nın iyileşip kendini ele vermesinden endişe eder. Ali, Mavi'nin hamile olduğunu ve Faysal'ın bebeği düşürtmeye çalıştığını öğrenince Faysal'la hesaplaşmak ister.

AŞK VE MAVİ DİZİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır.

Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlar.

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