Kırıkkale'de Ali Han Öztürk idaresindeki minibüs, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta Uzman Çavuş Semih Küçükuslu'nun kullandığı askeri minibüsle çarpıştı.

AA'nın aktardığına göre, Öztürk ve Küçükuslu ile askeri araçta bulunan uzman çavuşlar Furkan Bayrak ve İbrahim Timuçin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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