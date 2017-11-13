Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın 2.5 yıllık aşkı geçen Eylül’de bitmişti. Adı son bir yılda Rus manken Miranda Shelia, Ebru Şallı, Didem Soydan, Yağmur Ünal ve Özge Ulusoy ile anılan Arda Turan sevgilisinin sabrını taşırmıştı!
Aslıhan Doğan sonunda “Artık bitti. Dönüşü yok” demişti. Bu arada dünyaca ünlü Lübnanlı modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab ile görüşmeye başlamıştı.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Arda Turan, 7 Ekim gecesi Aslıhan Doğan’ın, ailesiyle oturduğu villanın önüne gitti.
Doğan’ı kapıda saatlerce bekledi, art arda mesajlar çekti. Uzun süre “Olmaz” cevabını aldı. Araya Tansel adlı ortak bir arkadaşlarını soktu. Saatler geceyarısını gösterdiğinde Arda Turan başarılı oldu. Aslıhan Doğan çapkın aşkının özrünü kabul etti.
İkili bir aylık ayrılığın ardından yeniden bir arada. Çift şu sıralar İtalya-Floransa’da tatil yapıyor.
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