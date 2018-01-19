Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir pastanenin asma tavanı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle o sırada iş yerinde bulunan müşterilerin üzerine düştü. Tavanın yapı malzemelerinin plastik olması nedeniyle içeride bulunanlar yara almazken, tavanın düşme anı iş yerinin dışında bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İşletme sahibi Bayram Körhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede çok şiddetli rüzgarın olduğunu, çökmenin de bundan kaynaklandığını söyledi.

Kimsenin yara almamasının kendilerini teselli ettiğini aktaran Körhan, "Rüzgarın çok şiddetli olması çatı ile asma tavan arasındaki boşluğun çökmesine neden oldu. Şükür ki kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

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