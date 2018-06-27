Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu’nun yanına, atlama kuleli tam olimpik havuz ve 200 kişilik kamp eğitim merkezi yapacak. Tam olimpik havuz 64 milyon TL’ye mal olacak ve bir yılda tamamlanacak. Spor Genel Müdürlüğü’nün, geçen yıl 16 Ekim’de ihale ettiği, “ İstanbul Bakırköy Spor Kompleksi Yapım İşi” ihalesinin sonucu açıklandı. Geçerli 9 teklifin verildiği ihaleyi, “Atr Yapı Proje Sanayi ve Tic. A.Ş.”, 64 milyon 40 bin TL’ye üstlendi. İmzalanan sözleşmeye göre ihale kapsamındaki işlerin 26 Temmuz 2019’a kadar tamamlanması gerekiyor.

500 METREKARELIK OKÇULUK SALONU

Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu’nun güneyine, mevcut açık yüzme havuzunun yerine yapılacak olan “Atlama kuleli tam olimpik havuz”, 15 bin 200 metrekarlik bir alan üzerine kurulacak. 2 bin 500 seyirci kapasiteli olacak havuz bölümünde bir adet atlama kuleli havuz, bir adet olimpik standartlarda çelik hazneli yüzme havuzu, iki adet soyunma salonu, kondisyon salonu, olimpik yarışlar için gerekli teknik birimler, federasyon ve sponsorlar için odalar, basın için 25 kişilik toplantı salonu, 400 metrekarelik antrenman salonu, 500 metrekarelik okçuluk salonu da yer alacak. Olimpik havuz tesisi, 200 kişilik kamp eğitim merkezi hizmeti de verecek.

200 YATAKLI KAMP EĞİTİM MERKEZİ

Kamp eğitim biriminde 200 yatak kapasiteli otel bölümü, 150 kişilik konferans salonu, 2 adet 75’er kişilik seminer salonu, 2 adet 24’er kişilik toplantı salonu, 2 adet 100’er metrekarelik TV izleme bölümü, lobi ve kafe oturma bölümü, 60 kişilik fitness salonu, bay-bayan SPA bölümleri, 300 metrekarelik teraslı restoran bölümü ve bir adet kiralanabilir mutfak ve restoran bölümü de olacak.