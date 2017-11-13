Atatürk Havalimanı metro istasyonunda alarm!

Atatürk Havalimanı Metro istasyonunda bırakılan sahipsiz çanta, polisi alarma geçirdi. Şüpheli çanta nediyle istasyonda yoğun güvenlik önlemi alındı. Metroya binişlere ise bir süre izin verilmedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, olay yerine ise bomba imha uzmanı sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilerek vatandaşlar alandan uzaklaştırıldı.

İnceleme yapan uzman ekipler daha sonra süpheli çantayı fünye ile patlattı. İstasyonda ise bir süre yoğunluk yaşandı. Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından metro seferleri normale döndü.

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