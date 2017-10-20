Atatürk Havalimanı'nda Avusturya'ya giden bu ülke vatandaşlarının üzerleri ve çantaları köpekle arandı. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, aramanın ardından belgeleri kontrol edilen Avusturyalı yolcular daha sonra uçağa bindi.

Viyana Schwechat Havalimanı'nda Avusturya gümrük memuru, uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını köpeğe koklattırması tepkilere yol açmıştı.

Atatürk Hava Limanı

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