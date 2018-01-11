Atatürk Havalimanı'nda uçağa iki kez biletsiz binen Rıdvan K.'nin, şeritle kapatılmış ve o an kullanılmayan X-Ray cihazının arasından geçerek alana girdiği ortaya çıktı. K.'nin parası olmadığı ve Antalya'daki sevgilisinin yanına gitmek istediği için uçağa biletsiz bindiği öğrenildi. Yaşananların ardından güvenlik noktalarında yeni düzenlemeye gidildiği belirtildi.
İHA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali arındırılmış salona girerek biletsiz uçağa kadar giren Rıdvan K.'nin, uçağa gitmek için güvenlik kontrolünden nasıl geçtiği ortaya çıktı. Rıdvan K.'nin, arındırılmış salona, şeritle kapatılmış ve o an kullanılmayan X-Ray cihazının arasından geçerek girdiği ortaya çıktı.
GÜVENLİK NOKTALARINA YENİ DÜZENLEME
Özel bir firmanın İstanbul - Antalya seferi yapacak olan uçağına Rıdvan K. isimli bir vatandaşın binmesinin ardından güvenlik noktalarına yeni düzenleme getiriliyor. Yeni düzenleme faaliyete geçtiğinde dedektörlü bir kapı kullanılmadığı zaman camlı turnike ile geçişe kapalı hale getirilecek. İki kontrol noktası önlerine de güvenlik masası kurulacak.
Rıdvan K.'nin Antalya uçağına iki kez biletsiz binmeye çalışmasının sebebi öğrenildi. K.'nin Antalya'daki sevgilisini görmek için uçağa kaçak bindiği belirlendi.
PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA
Atatürk Havalimanında yaşanan olayın ardından sorumlu personel hakkında adli soruşturma başlatıldı. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği yaşanan olay sonrası olayda ihmali olan tüm personel hakkında idari soruşturma başlatırken, olayı araştırması için bir kişiyi de görevlendirdi. Olayın yaşanmasının ardından tüm kurum ve kuruluşlarla toplantı yapan Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği , böyle bir olayın yaşanmaması için tüm personelini uyararak, daha dikkatli olmasını istedi.
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