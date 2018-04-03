İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir yolcunun unuttuğu koli fünye ile patlatıldı. Patlatılan kolinden kitaplar çıktı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katı yolunda bir yolcunun unuttuğu koli polisleri alarma geçirdi. Kolinin çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, dış hatlar gidiş katı yolunu trafiğe kapattı. Yolcuları kolinin çevresinden uzaklaştıran polisler, bomba imha uzmanına haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek koliyi fünye ile patlattı. Yapılan kontrollerde kolinin içinden kitaplar çıkarken kapatılan yol trafiğe açıldı.

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