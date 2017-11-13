Atatürk'ün "geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği gemi bulundu

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Gemiyi burada kızağa yerleştirdiklerini söyleyen Benli, "Restore edeceğiz. Ve İnşallah Türk Milleti'ni yüz yıllık o 'geldikleri gibi giderler' lafını yeninden hatırlanması için o sözün değerini unutulmaması için Deniz Kuvvetleri'ne hibe edeceğiz" dedi. Benli, "Deniz Kuvvetleri'nin sorumluluğunda sergileyeceğiz şeklinde konuştu.