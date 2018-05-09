Sosyal medyada bir jandarma askerinin kontrol amaçlı durdurdukları yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini silme görüntüleri, büyük ilgi gördü.

DHA'nın haberine göre; Kırşehir'de çekildiği öne sürülen görüntülerde, bir askerin kontrol amaçlı durdurdukları plakalı yolcu otobüsünün arkasında bulunan Atatürk'ün tozlanan siluetini silme görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Otobüsün arkasında bulunan ve toz nedeniyle görülmeyen Atatürk siluetini elleriyle temizleyen asker daha sonra siluetin iki yanına birer kalp çizdi. Görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılarak, büyük beğeni topladı.





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