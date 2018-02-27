Ateşkes 2 saat sürdü, Esad rejimi yine saldırdı!

Esad rejimi, BMGK kararı ve Rusya'nın ateşkes ilanına karşın Doğu Guta'ya saldırdı.
Beşar Esed rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi, BMGK kararı ve ardından Rusya'nın yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya devam etti.
Rejim, TSİ 10.30 sularında Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden Duma, Beyt Sava ve Merc bölgelerine topçu atışları düzenlemeye başladı.
Saldırılarda bir sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
RUS ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
Rusya ordusu, insani koridorların yoğun saldırı altında olduğunu, tek bir sivilin bile bölgede çıkamadığını söyledi. Açıklamada insani koridorun muhalif güçlerce hava topu atışına tutulduğu belirtildi.
BMGK VE RUSYA'NIN ATEŞKES İLANINA RAĞMEN SALDIRDILAR
Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'nın uzun süredir muhaliflere karşı operasyon yürüttüğü Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da beş saat sürecek ateşkes sabah 09.00'da başladı. Ancak, Esad rejimi, BMGK kararı ve Rusya'nın ateşkes ilanına karşın Doğu Guta'ya saldırdı.
Suriye'de başkent Şam kırsalında bulunan Doğu Guta'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bölgede yerel saatle 09.00 ve 14.00 arasında saldırılara ara verilmesi bu sabah uygulamaya başlanmıştı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Guta'da "insani mola" talimatı verdiğini belirterek, "Söz konusu talimat doğrultusunda sivil kayıpların yaşanmaması için yarından itibaren Doğu Guta'da her gün saat 09.00 ila 14.00 arasında insani mola verilecek" demiştii.
BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda insani yardımların Suriye geneline güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan gecikmeden çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da Suriye'de Beşar Esad rejiminin sivillere yönelik saldırılarını derhal durdurması ve ilk yardım görevlilerinin acil müdahale gereken bölgelere girişinin sağlanması gerektiğini söyledi ve "Suriye (rejimi), yüz binlerce sivili hava, top, roket ve ardından da kara saldırılarıyla terörize ediyor. Rejimin klorin gazını bir silah olarak kullanması, sadece durumu daha da kötüleştiriyor. ABD, insani yardım görevlilerinin acil yardıma muhtaç kişilere ulaşması için saldırıların derhal sona ermesi çağrısında bulunuyor." açıklamasında bulundu.
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