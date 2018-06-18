Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin, Ramazan Bayramı için Taliban ile yaptığı 3 günlük ateşkes kararını tek taraflı olarak 10 gün uzattığını açıklamasına rağmen Taliban tarafı hükümet güçlerine karşı savaşmaya devam etme kararı aldığını açıkladı.

Taliban güçleri Pazar günü yayımladığı bildiride, barış görüşmeleri için ABD ile doğrudan konuşmanın ve yabancı güçlerin Afganistan'ı terk etmelerinin ön şart olduğunu açıkladı.

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, işgalciler ve onların içerideki kuklalarına karşı savaşçılarının ülke genelinde operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Afganistan Devlet Başkanı Gani, 5 Haziranda bir açıklama yaparak hükümet güçlerinin Ramazan bayramının sonu olan 20 Hazirana kadar şartsız ateşkes ilan ettiğini belirtmişti. Taliban tarafı da 9 Haziran'da, 17 yıllık içi savaşta ilk defa hükümet güçlerine karşı saldırılarına 3 günlük bayram ateşkesi vereceğini söylemişti.

Taliban güçlerinin Nisan ayından itibaren, ülkenin büyük kısmını kontrol etmek için başlattığı saldırılar sırasında yüzlerce asker ve polis hayatını kaybetmişti.

Üç günlük bayram ateşkesi sırasında ülke genelindeki camilerde Taliban, siviller ve hükümet görevlileri bayramlaşmışlardı.

Cumartesi günü DEAŞ'ın Afganistan'ın Nangarhar bölgesinde yaptığı saldırıda 30 kişi ölmüş, 65 kişi de yaralanmıştı. Pazar günü, Nangarhar bölgesinde Valilik binasının yakınına yapılan intihar saldırısında 18 kişi ölmüş ancak saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Taliban sözcüsü Zebihullah, kendilerinin tek isteğinin yabancı işgalcilerin ülkeyi terk etmesi olduğunu hükümet ile bir görüşme içinde olmadıklarını, yeteri kadar kan ve göz yaşının döküldüğünü, barışın mümkün olması halinde buna bağlı kalacaklarını söyledi.

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