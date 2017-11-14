Atilla Türker, Erol Alkan skandalının perde arkasını yazdı

14 Kasım 2017 Salı, 09:39:08 | Güncelleme: 15:55:36
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HTSPOR yazarı Atilla Türker, Türkiye'nin konuştuğu Erol Alkan skandalının perde arkasını yazdı:
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Lucescu’nun kulağına kim fısıldadı? Evet... 2 gündür cevabı aranan soru bu... Lucescu kimin tavsiyesi sonucu Erol Erdal Alkan’ı A Milli Takım kadrosuna çağırdı.
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Elbette ki birileri vardı ortada... Lucescu, durduk yere davet etmeyeceğine göre... Gidip izlemediğine göre... Bu işin altında federasyonda görevli bir teknik adam mı vardı acaba? Ya da bir yönetici!
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Lucescu’ya “Hocam, Erol iyi futbolcu... Alsan iyi olur” diyen kimdi?
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Ülkemizde oynadığı 3 yıl içinde 2. lig takımlarında bile yedek kalan bir oyuncu için A Milli Takım davetiyesi çıkartan kişilerin ortaya çıkması gerekiyordu elbet.
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Halen Hollanda 2. Ligi’nin en zayıf takımlarından Dordrecht’te 5 bin lira karşılığında top koşturan bir oyuncu için kimler nasıl bir cila yaptı acaba?
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Hemen belirteyim. Şimdilik bazı ifadeler alındı. Çıkan sonuç şu:
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Halen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olan Abdullah Ercan’ın “Bazı futbolcularla ilgili olarak Lucescu’ya bilgi verdim. Bu futbolcuların arasında Erol Erdal da vardı. Lucescu elindeki isimler arasında tercihini Erol’dan yana kullandı” dediği ortaya çıktı.
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Şu da var: Abdullah Ercan, Erol Erdal Alkan’ı geçen yıl Ümit Milli Takım kadrosuna da çağırmıştı. Nitekim bu futbolcu 3 kez milli takım forması giymişti.
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BAZI KİŞİLERLE YOLLAR AYRILACAK
Lucescu’nun yardımcılarından olan Kerem Yavaş’ın da olayların gelişiminden haberdar olduğu medyaya yansıdı. Şimdi ne olacak?
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Bir süre beklenecek. Abdullah Ercan ve Kerem Yavaş’la birlikte bazı kişilerin detaylı ifadeleri de alınacak. Sonra? Sormayın... Bu kişilerin durumu parlak görünmüyor. Adı geçen teknik adamlarla yollar ayrılırsa kimse şaşırmasın.
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Edindiğim bilgi şu: Federasyon işin peşini bırakmayacak. Sonuna kadar gidecek. Birilerinin bileti kesilecek. Doğrusu da bu zaten... Nihayetinde ortada çok büyük bir skandal var. Kimler suçluysa faturayı ödesin!
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Olaylar normal seyretseydi eğer ne olacaktı? Söyleyeyim: Erol Erdal Alkan müthiş bir para karşılığında Süper Lig’deki herhangi bir takıma transfer olma şansını yakalayacaktı. Artık olur mu? Biraz zor!
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MALUM MENAJERLER KAÇAK GÜREŞE BAŞLADI
Aslında bu son fırsattı. Çünkü A Milli Takımımız önümüzdeki 1 yıl içinde belki de hiç maç yapmayacak. Ya da 6-7 ay sonra 1-2 müsabakaya çıkacak. Velhasıl kareler iyi birleştirildiğinde kötü bir tablo ortaya çıkıyor.
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Şunu da belirteyim: Bu rezalet patlak verince malum menajerler kaçak güreşmeye başladı. Ortadaki belgelere rağmen, inkar etme çabasına girdiler. Tabii hikaye... Eldeki tüm belgeler menajerlerin kim olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.
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Belgedeki isimler nedir? MEC Menagament şirketi... Metin Korkmaz ve Özkan Doğan. Olay iyi sonuçlansaydı herkes sahiplenecekti. Birileri “Ben buldum” diyecekti. “Kayıtlar ortada, bu futbolcu bizim” diye göğüs gereceklerdi.
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Ama şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar. Her zaman olduğu gibi yine çamura yatıyorlar. Tabii komik duruma düşüyorlar. İnsanların yaptıklarının ve söylediklerinin arkasında durması gerekir ama benimki de fazla iyi niyetli bir yaklaşım herhalde.
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Evet... Tarihi bir rezalet gün yüzüne çıktı. Şapkaları önümüze koymamız gerekiyor. Yaşanan bu olay bile acı gerçekleri tüm çıplaklığı ile ortaya koydu. Dünyanın neresinde var böyle kolay A Milli Takım’a çağrılmak. Nerede var böyle başıbozuk bir futbol zemini!
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Tamam, kulüplerimiz çok kötü yönetiliyor ama bu tablonun A Milli Takım’a kadar sirayet etmesini kim nasıl izah edecek! Dur demenin zamanı artık geldi de geçiyor. Gerekli önlemler alınsın. Araştırmalar yapılsın. Suçlular en kısa zamanda açıklansın! Sorumluluğumuzu bilelim. Gerçeklerin üzerine gidelim. Kötü niyetli kişilerle sonuna kadar mücadele edelim.
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OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İşte Atilla Türker'in kaleme aldığı ilk yazısından bir bölüm: Erol Erdal Alkan... A Milli Takım aday kadrosunda bulunuyor. Ülkemizde daha önce 3 kulüpte oynamasına rağmen bir türlü kulübeden çıkamadı. Halen Hollanda 2. Ligi’nin en çok gol yiyen takımı Dordrecht’te ayda 5 bin liraya oynuyor. Milli Takım’a seçilmesi şaşkınlık yarattı. Akıllara şu soru geldi: Yoksa Erol, menajer-yönetici ilişkileri sayesinde mi Ay-Yıldızlı kadroya seçildi?
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A Milli Futbol Takımımız’ın kadrosunu incelediniz mi? Tamamına yakını bildiğimiz futbolcular... Sadece 1’i hariç! Kim bu? Erol Erdal Alkan. Tanıtayım. Hollanda doğumlu... 23 yaşında... Annesi Surinamlı, babası Türk... Daha düne kadar Türkiye’de top koşturdu. Peki ne yaptı? Hiç sormayın... Türkiye’de 2. lig takımlarında bile sürekli yedek kaldı. İyi de Milli Takım’a nasıl çağrıldı? Detaylı anlatayım.
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ELAZIĞ’DA YARIM SEZONDA 19 DAKİKA OYNADI
Erol Erdal, 2013-2014 sezonunun devre arasında Elazığspor ile sözleşme imzaladı. Sonuç? Ligin 2. yarısında oynanan 17 maçın 11’inde kadroya giremedi. Diğer 6 maçta ise toplam 19 dakika oynadı. Nasıl mı?
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Konya ve Antalya maçında 1’er dakika, Gaziantep maçında 2 dakika, Akhisar maçında 3 dakika, Erciyes maçında 6 dakika, Rize maçında da 9 dakika sahada kaldı. Elazığspor o sezon Süper Lig’den düştü.
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KOCAELİ VE HATAY’DA FORMAYI UNUTTU
Ertesi sezon... Yani 2014-15 sezonu! Erol Erdal takım değiştirdi. 2. Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor’a transfer oldu. Burada ne yaptı? Sadece 1 maçta 31 dakika oynadı. Sonra! Sezonun devre arasında yine 2. Lig takımlarından Hatayspor’a transfer oldu.
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Burada ne yaptı? Yine hep yedek kaldı. Sadece 3 maçta sonradan oyuna girdi. Sezonun son haftasında ilk kez 90 dakika forma giydi. Sonra... Yani 2015-16 sezonu! Hatay’da devam etti. Ne yaptı? 34 haftanın 9’unda ilk 11’de oynadı. 4 maçta sonradan oyuna girdi. Geri kalan 21 maçta forma yüzü göremedi.
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DORDRECHT KÜMEDE KALMAYA OYNUYOR
Sonra... Yani geçen sezon... Hollanda’ya dönüş yapmak zorunda kaldı. 2. Lig ekiplerinden Dordrecht’le anlaştı. Sezona iyi başladı. Fakat yine tekledi. Burada da 15 hafta formaya hasret kaldı. Ve bu sezon... Şimdilik oynuyor. Belirteyim. Hollanda 2. Ligi, bütçe ve kalite bakımından bizim TFF 1. Lig’in çok altında bulunuyor.
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Dordrecht’in genel durumunu merak ediyor musunuz! Ligde 15. sırada yer alıyor. 16 gol attılar, 26 gol yediler. Erol Erdal savunmada görev yapıyor. Ve Dordrecht ligin en fazla gol yiyen ekibi. Bu veriler doğrultusunda konuyu değerlendirirsek... Erol Erdal’ın A Milli Takım’a çağrılması biraz şaşırtıcı geliyor.
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