Avlu dizisi 6. yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen son bölüm sonrasında izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizide beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğuruyor, hapishanedeki dengeler hızla değişiyor. Peki Avlu 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

AVLU 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı, Ruçkan Çalışkur ve Şebnem Dönmez gibi isimlerin yer aldığı Avlu dizisinin merakla beklenen 6. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında fragmana haberimizden ulaşabilirsiniz.

AVLU 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Odasında bulduğu telefon, Deniz için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hem kızı için endişelenir hem de Kudret’e olan öfkesinden deliye döner. Bu sırada beklenmeyen ihanetler istenmeyen sonuçlar doğurmakta, içerdeki dengeler hızla değişmektedir.

Melis, Nihal’in cinayetini kendi yöntemleriyle çözmeye çalışırken Murat, Deniz’in masumiyetine inanmaya hazır gibidir ama bazı şartları vardır.

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