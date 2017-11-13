AVM Ciro Endeksi artıyor

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin eylül ayı sonuçları açıklandı.
Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre ciro endeksi, eylülde 2016'nın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 8,5 artış kaydederek 216 puana ulaştı.
AVM Endeksi üçüncü çeyrek bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artış gösterdi. Endeks, üçüncü çeyrekte 228 puana ulaştı.
AVM'lerde metrekare başına düşen kiralanabilir alan İstanbul'da 958 TL, Anadolu'da 731 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise eylülde 822 TL oldu.
Çeyrek bazda metrekare verimliliği 870 TL olarak gerçekleşti. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,3'lük bir artış yaşandığını ortaya koyuyor.
Eylülde kategoriler bazında en yüksek ciro artışı yüzde 38,5 ile teknolojide yaşandı. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki "yiyecek-içecek" kategori ciroları yüzde 12,8, "giyim" ciroları yüzde 0,9, "ayakkabı" ciroları yüzde 0,5 ve "diğer alanlar" ciroları yüzde 13,7 ile artış gösterdi.
Hipermarket kategori cirolarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalış gözlemlendi.
Ziyaret sayısı endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 1,9 azaldı.
"ÖTV indirimi teknoloji alışverişlerini artırdı"
AYD Başkanı Hulusi Belgü, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Ciro endeksinde yaşadığımız sürdürülebilir artış, gündemin etkisini taşıyor. Okulların başlamasıyla birlikte ciro endeksinde yüzde 8,5'lik artış gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.
Üçüncü çeyrekte yaşanan yüzde 19,4'lük artışta geçen yılki darbe girişiminin etkisinin olduğunu aktaran Belgü, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Diğer yandan ÖTV indiriminin 30 Eylül'de sona ereceğine dair yapılan bilgilendirmeler de bu ay içinde yapılan teknoloji alışverişlerini artırmış durumda. Ziyaretçi sayısında yaşanan azalmaya rağmen ciro endeksinde gözlemlenen artış ise AVM'leri tercih eden ziyaretçilerin geçtiğimiz aylardan daha yüksek bütçelerde ve verimli alışveriş yaptığını ortaya koyuyor. Bu durum da perakendeci açısından olumlu bir gelişme."
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