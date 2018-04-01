Geçen hafta Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında Rusya Acil Durum Bakanlığı'nın açıklamasına göre 41'i çocuk 64 kişi yaşamını yitirmişti.

Kemerovo yönetiminden yapılan açıklamada Vali Tuleyev'in gönüllü olarak istifa ettiği açıklandı. 3 dakikalık bir video ile istifa mektubunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğunu duyuran Tuleyev "Sevgili Kemerovo bölgesi sakinleri, elimden geleni yaptım. Kurbanların yakınları ile onlara yapılan yardımlardaki sorunları çözmek üzere bir araya geldim. Bir kez taziyelerimi sunuyorum. Ancak yaşamaya devam etmeli ve ilerlemeliyiz. Kaybettiklerimizi hatırlamak için yaşamalıyız" dedi ve 'bu kadar ağır bir yük altında' görevde kalamayacağını ve istifasının 'tek doğru seçenek' olduğunu da ifade etti.

73 yaşındaki Aman Tuleyev 1997'den beri Kemerovo bölgesinin valiliğini yapıyordu. Görev dönemi ise normal şartlar altında 2020'de sona erecekti.

Rus yetkililer, alışveriş merkezinde yangın yönetmeliğiyle ilgili birçok ihlalin bulunduğunu belirtti. Yetkililere göre, AVM'nin yangın çıkışları kapalıydı ve yangın alarmları çalışmıyordu. Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, çok sayıda kişinin içerden mahsur kaldığı belirtilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, facianın yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek açıklamalarda bulunmuş, Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin'e trajedinin yaşanmasına izin veren yetkili kişilerin eylemleri için gerekli hukuki değerlendirmenin yapılması talimatı vermişti.

ÖNCE GÜVENLİK KAÇTI

Aslında uzmanların incelemeleri, AVM yetkililerine yönelik eleştirileri haklı çıkarıyor. İncelemeler, yangın alarmlarının 1 haftadır bozuk olduğunu ve bazı acil çıkış kapılarının kilitli olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca AVM'de acil bir durumda binanın tahliyesine yardımcı olmaları gereken güvenlik görevlilerinin yangında ilk kaçan kişiler arasında oldukları da belirlendi. Diğer taraftan alışveriş merkezinde küçük bir hayvanat bahçesi de yer alıyordu. Buradaki hayvanlardan tümünün telef olduğu açıklandı.

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