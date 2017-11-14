Avrupa'nın 'NATO'ya alternatifi' Pesco hakkında bilinmesi gerekenler

- AFP

Avrupa Birliği'nin (AB) 23 üyesi savunma alanında daha sıkı işbirliği ve koordinasyon için kısaca Pesco olarak adlandırılan Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Savunma Anlaşması'na imza attı.

Anlaşma kapsamında bir Avrupa Birliği ordusu oluşturulması öngörülmüyor.

Ancak anlaşmaya imza atan her ülkeden, Avrupa Birliği'nin ortak savunmasına nasıl katkı yapabileceği konusunda ulusal planlarını hazırlamaları isteniyor.

Bunun karşılığında Avrupa Birliği de 2020'den itibaren oluşturacağı 5 milyar euroluk bütçeyle Pesco'ya destek vermeyi taahhüt ediyor.

- AFP Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ABD'nin NATO'ya yaklaşımı nedeniyle Avrupa'nın bir alternatife ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Kimler destek veriyor?

AB için ortak savunma politikası özellikle Almanya ve Fransa'nın desteklediği bir konu.

Almanya ve Fransa arasında ikili istişarelerde geliştirilen Pesco fikri, daha sonra Avrupa Komisyonu'na iletilmiş ve diğer üye ülkelerin de görüşleri alınmıştı.

28 üyeli AB'nin 23 üye ülkesi savunma politikalarının uyumlu hale getirilmesi için uzlaşıya varmış durumda.

İmzacı ülkelerden İtalya'nın Savunma Bakanı Roberta Pinott, savunma politikaları uyumlu hale gelen Avrupa ülkelerinin 21. yüzyılın beraberinde getirdiği tehditlerle daha etkin biçimde başa çıkabileceğini söyledi.

Bir diğer imzacı ülke Kıbrıs'ın Savunma Bakanı Kristoporos Fokaides ise Pesco ile ülkesinin daha güvenli hale geleceğini ifade ediyor.

- AFP

Neden şimdi?

Almanya'nın Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Donald Trump'ın başkanlık döneminde ABD'nin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO'ya giderek daha fazla mesafeli durduğunu anımsatarak Pesco'nun Avrupa için bir alternatif olacağını ifade etmişti.

Reuters haber ajansı da uzun süredir AB'nin gündeminde olan savunma politikalarının entegre hale getirilmesi projesine, Donald Trump'tan gelen 'Avrupa ülkeleri NATO bütçesinde üzerine düşeni yapmalı' söyleminin ardından hız verildiğini ifade ediyor.

- AFP İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasındaki doğru savunma işbirliğinin şekillendirilebileceğini ifade ediyor.

Kimler imzalamadı?

Anlaşmaya taraf olmayı reddeden beş AB ülkesi var.

İngiltere

Danimarka

Malta

İrlanda

Portekiz

Her ne kadar İngiltere Pesco'yu desteklediğini dile getirse de Londra, savunma alanındaki işbirliğinin ancak ülkenin AB'den çıkışının sonrasında netleştirilebileceğini söylüyor.

Danimarka ise Avrupa çapında herhangi bir savunma işbirliğine yanaşmayacağını daha önce açıklamıştı.

Malta, İrlanda ve Portekiz ise Pesco'yu hâlâ değerlendirdiklerini söyleyen ülkeler.

Avrupa Komisyonu dileyen ülkelerin Pesco'ya sonradan da dahil olmasının mümkün olduğunu ifade ediyor.

Nasıl işleyecek?

Avrupa Komisyonu Pesco'nun hayata geçirilmesi için imzacı ülkelerden ortak savunma projeleri bekliyor.

Komisyonun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, şimdiden üye ülkelerden 50 proje aldıklarını ifade ediyor.

Projelerin büyük kısmının yeni savunma sanayii teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili olduğu da belirtiliyor.

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- AFP

NATO ne diyor?

Her ne kadar Almanya Savunma Bakanı Pesco'nun NATO için bir alternatif olabileceğini ifade etse de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yeni oluşumun NATO'yu güçlendireceğini söyledi ve anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Stoltenberg, Pesco sayesinde NATO'nun Avrupa ayağının daha güçlü hale geleceğini söyledi.