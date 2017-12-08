Avustralya'nın kuzeyinde 18 milyon yıl önce soyu tükenen maymun aslanının yeni bir türü keşfedildi.
DHA'nın haberine göre tehlikeli tür, kuzey-batı Queensland'deki Riversleigh Dünya Mirası Alanı'nda fosilleşmiş kafatası, diş ve üst kol kemiği kalıntılarını analiz eden Avustralyalı bilim insanları tarafından ortaya çıkarıldı.
New South Wales Üniversitesi'nden gelen ekip, bulgularını Sistematik Paleontoloji Dergisi'nde yayınladı ve soyu tükenmekte olan canlıların ilüstrasyonlarını yapan sanatçı Peter Schouten'in onuruna "Wakaleo Schouteni" olarak adlandırdı.
"Wakaleo Schouteni", 18-26 milyon yıl önce Avustralyalı yağmur ormanlarında dolaşan etobur bir avcıydı. Araştırmaya göre, ağırlığı 23 kg ve orta boy bir köpek boyutunda olduğu biliniyor.
Soyu tükenmiş tür, avlarının etini kesmek için büyük, bıçak gibi dişleri ile bilinen 'Thylacoleonidae' ailesinin bir üyesidir.
Türün bilinen son örneği yaklaşık 130 kiloydu ve 30 bin yıl önce yok oldu.
Bu keşif, bilim insanlarının yine Queensland bölgesinde bir yıl önce fosilleşmiş marsupial aslanının kalıntılarını bulmasının ardından gerçekleşti. Bu tür, İngiltere'nin ünlü belgeselcisi Sir David Attenborough'dan sonra "Microleo attenboroughi" olarak isimlendirilmişti.
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