Ayaklarıyla resim çizdi, kitabını imzaladı

Çocukken geçirdiği kaza sonucunda iki kolunu kaybeden, ayaklarıyla yaptığı resimlerle 30 sergiye imza atan ressam Ayşe Işık, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabının imza gününde sevenleriyle bir araya geldi.

AA'nın haberine göre "Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla Kent Konseyi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Işık, 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu kollarını kaybettiğini söyledi.

Kimseye muhtaç olmamak için ayak parmaklarını kullanmayı öğrendiğini, daha sonra fırça ve kalem tutarak yaşama bağlandığını anlatan Işık, "Bugüne kadar değişik illerde 30 sergi açtım. Ereğli'ye ilk kez geldim. Hayatımı yazdım, resim yapıyorum. Kitabımı tanıtmak ve resim yapmak çok güzel bir şey. Ben çocukluktan beri yazmayı çizmeyi çok seviyorum. O yüzden engelli arkadaşlarımı üretken olup, topluma karışmalarını, kendi becerilerini dışarıya göstermelerini isterim." diye konuştu.

Boş zamanlarını resim yaptığını ve yine ikinci kitabını yazmaya başladığını belirten Işık, "Yüzlerce resmim var. Boş kaldığım zaman resim yapıyor, ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Resim ile ilgili daha iyi noktalarda olmak istiyorum. En son Paris'te sergi açtım, şimdi İsviçre'de sergi açabilmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayşe Işık, söyleşi sonunda ayaklarıyla tuvale 10 dakika içinde resim çizdi, "Ayaklarımla Tutundum Hayata" adlı kitabını ayaklarıyla imzalayarak, okuyucularına hediye etti.

Etkinliğe Kaymakam Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Kent Konseyi Başkanı Yusuf Karaoğlu, siyasi parti yöneticileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

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