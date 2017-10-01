Aydın'ın Nazilli ilçesinde, nişan töreni için geldikleri mekanda alkol almalarına karşı çıkan işletmeci ve çalışanları darp eden 16 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, İstanbul'dan Nazilli Belediyesi Nikah Salonu'ndaki nişan merasimine gelen ve damat adayına yakın oldukları belirtilen bir grup, burada alkol almak istedi.

Görevliler tarafından uyarılan bu kişiler, kantine geçerek burada alkol almaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine işletmeci Kenan Topçu grubu salonda alkol almamaları konusunda uyarmak isterken tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda grup, Topçu ve bazı çalışanları darp etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışan 16 kişiyi gözaltına aldı ancak işletmecinin darbedildiğini öğrenen vatandaşlar Nazilli Belediye Meydanı önünde toplanarak şüphelileri linç etmek istedi. Bunun üzerine bölgeye takviye olarak çevik kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk edildi.

Polis, zanlıları linç etmek isteyen vatandaşlara dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı sıkılarak müdahale edildi. Müdahale sırasında hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

16 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin götürülmesinin ardından meydandaki kalabalık dağıldı.

Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Aydın Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.