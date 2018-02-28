Aydın'ın Efeler ilçesinde, öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü kent merkezinde hayat durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda şiddetli yağış nedeniyle çökmeler meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etmek için büyük gayret sarf ederken, kent geleninde olası sel baskınlarına karşı önlem alındı.

Pazar alışverişi için dışarı çıktıklarında, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sel sularında sürüklendi. Sürüklenen vatandaşları, bölgedeki vatandaşlar kurtardı. Sele kapılan vatandaş ve onu kurtarmaya çalışırken suya düşerek sürüklenen diğer kişilerin yaşadıkları korku dolu anlar kameralara yansıdı.

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