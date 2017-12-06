Aydın'da ters yöne giren kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İHA'nın haberine göre kaza saat 22.30 sıralarında Aydın, Nazilli-Denizli istikameti Mergen Çayı Köprüsü yakınlarındaki Gıda Çarşısı önünde meydana geldi. Çetin Alican yönetimindeki 35 JL 565 plakalı otomobil Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde iken ters yöne giren İbrahim Öztürk (56) yönetimindeki 09 RJ 754 plakalı kapalı kasa kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile kamyonet ters dönerken otomobil ise yaklaşık 50 metre ileriye sürüklendi. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada kamyonet sürücüsü Öztürk araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan 112 ve AKS ekiplerinin yardımıyla her iki araçtaki yaralılar sıkıştıkları yerlerden dışarı çıkartıldı. Feci kazada otomobil sürücüsü Çetin Alican şans eseri yara almadan kurtuldu. Otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Aynur ve oğlu Mert yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜ ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ
Eşi ve çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Çetin Alican, ters yönden gelerek kazaya neden olan kamyonet sürücüsüne büyük tepki gösterdi. Burdur'dan İzmir'e gittikleri öğrenilen Çetin Alican, olayı anlattı. Alican, "Nazilli'nin girişindeki köprüyü geçtikten sonra bir anda karşımızdan bir kamyonetin geldiğini gördük. Ne olduğumuzu anlayamadan kafa kafaya çarpıştık. Bölünmüş yolda hangi kafayla ters yönden geldiğini bir türlü anlayamadık. Büyük bir ihtimalle alkollüydü. Ailemi yok edecekti" diyerek isyan etti.
KARAYOLU BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle bir saate yakın kapanan Denizli-Aydın istikameti kazayla ilgili ölçümlerin alınmasının ardından trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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