Ayla filmi Toronto Uluslararası Film Festivali'nde

AYLA FİLMİNİN YAPIMCISI MUSTAFA USLU: OSCAR'I ALIP GELECEĞİZ

Türkiye'nin 90. Oscar Ödülleri için "yabancı dilde en iyi film" adayı Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu Habertürk TV anahabere konuk olup Ece Üner'in sorularını yanıtladı