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Kültür-Sanat

Ayla filmi Toronto Uluslararası Film Festivali'nde

Ayla filmi Toronto Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerin karşısına çıktı

14 Eylül 2017 Perşembe, 12:42:13

Türkiye’nin Oscar aday adayı ‘Ayla’ filminin ödül yolculuğu, 42. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde başladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, film dünya sinemasının kalbinin attığı festivaldeki özel gösterimle önemli dağıtımcılar, sinema sektörünün prestijli isimleri ve basının beğenisine sunuldu.

Özel gösterime yönetmen Can Ulkay, yapımcılardan Çağlar Ercan ve Elif Dağdeviren’in yanı sıra, yapımın önemli oyuncularından Cade Carradine de katıldı. Gösterim sonrasında ‘Ayla’ ayakta alkışlandı.

AYLA - FRAGMAN
Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay'ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Deniz Seviyesi filmindeki performansı ile Milano Uluslararası Film Festivali'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan oyuncu Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu gibi önemli oyuncular yer alıyor. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstleniyor.

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