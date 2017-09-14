Ayla filmi Toronto Uluslararası Film Festivali'nde

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Türkiye’nin Oscar aday adayı ‘Ayla’ filminin ödül yolculuğu, 42. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde başladı.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, film dünya sinemasının kalbinin attığı festivaldeki özel gösterimle önemli dağıtımcılar, sinema sektörünün prestijli isimleri ve basının beğenisine sunuldu.
Özel gösterime yönetmen Can Ulkay, yapımcılardan Çağlar Ercan ve Elif Dağdeviren’in yanı sıra, yapımın önemli oyuncularından Cade Carradine de katıldı. Gösterim sonrasında ‘Ayla’ ayakta alkışlandı.