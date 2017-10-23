Can Ulkay'ın yönettiği, başrollerini Erkan Petekkaya, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı Ayla filmi yakında vizyona girecek. Peki, Ayla ne zaman vizyona girecek? İşte Ayla fragmanı ve film konusu...

AYLA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Ayla filmi için geri sayım devam ediyor. Ayla, 27 Ekim 2017 Cuma günü vizyona girecek. Vizyona hazır durumda olan filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay yer alıyor. Filmin ana konusunda Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve dramatik hikaye işlenecek.

Ayla film konusu;

1950 yılında Kore Savaş'ında yer alan Süleyman Astsubay savaş alanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve çaresizdir. Astsubay kızı yanına alır ve kıza Ayla ismini verir. Zamanla birlikte mutlu olan Ayla ve Astsubay, kısa sürede baba ve kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Astsubay Ayla'yı bırakıp gitmek istemese de Kore kanunlarına karşı gelemez. Küçük kızı istemsizce geride bırakan Astsubay, Ayla'yı yetimhaneye teslim ederken bir araya gelme sözü verir. Yıllar Astsubay Süleyman ve Ayla'yı tekrar buluşturacak mıdır?

AYLA FİLMİ FRAGMANI

AYLA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda reklam filmleriyle dikkat çeken Can Ulkay'ın oturduğu dram filmi Ayla'nın senaryosunda ise Sınav, Uzun Hikaye, Kavak Yelleri, Doludizgin Yıllar'ın da senaristliğini yapmış Yiğit Güralp'in imzası var. Başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay'ın paylaştığı filmin kadrosunda Duygu Yetiş, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Deniz Seviyesi filmindeki performansı ile Milano Uluslararası Film Festivali’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan oyuncu Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk Uslu gibi önemli oyuncular yer alıyor. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu üstleniyor.

Çetin Tekindor (Süleyman Dilbirliği 2010)

İsmail Hacıoğlu (Süleyman Dilbirliği 1950)

Ali Atay (Ali)

Taner Birsel (Fuat Binbaşı)

Lee Kyung-Jin (Ayla 2010)

Kim Seol (Ayla 1950)

Mehmet Esen (Albay Celal)

Murat Yıldırım (Üstteğmen Mesut)

Ayla

Ayla filmi

Ayla fragmanı

Ayla filmi oyuncuları

Ayla çıkış tarihi

Ayla filmi ne zaman vizyona girecek