Aysel Gürel, 2008 yılında aramızdan ayrıldı. Ancak Aysel Gürel'in eserleri Türkiye sanat tarihine damga vurdu ve her kesimden vatandaş tarafından özlemle anılıyor. Bugün Aysel Gürel'in 88. doğum günü. Özel günler için Doodle hazırlayan Google, Aysel Gürel'i de unutmadı.

GOOGLE'DAN AYSEL GÜREL DOODLE'I

AYSEL GÜREL KİMDİR?

Denizli’de, 7 Şubat 1928’de dünyayaya gelen Aysel Gürel yine bir Şubat günü hayata veda etti. Firuze, Yanarım, Gençlik Başımda Duman gibi unutulmaz şarkı sözlerine imza atan Aysel Gürel, 17 Şubat Pazar günü karaciğer yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

AYSEL GÜREL, MÜJDE AR VE MEHTAP AR’IN ANNESİ

Aysel Gürel, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Şarkı sözü yazarlığının yanı sıra, Türkolog, edebiyat öğretmeni, tiyatro oyuncusu ve şairdi. Şarkıları arasında dillerde marş olan Firuze, Ünzile, Yalnızca Sitem, 1945, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam, Değer mi?, Sır, Yolun Başı, Sarıl Bana, Zor Kadın, Aşk, Yanarım, Vur Yüreğim, Abone, Zorba Aşk, Dönmeyeceğim, Ayrıldık İşte, Son Dua, Gençlik Başımda Duman (Ateş Böceğim), Bilmem Hatırladın Mı?, Deli Balım, Yörük Yaylası, Arabesk bulunuyor.

İki ayrı Aysel Gürel var. Biri perukasını takar, makyajını yapıp delimtrak hareketlerle ilgi çeker ve lafı patlatır. Sabah kalktığında kapıyı çekip Amerika’ya gidebilecek bir Aysel. Bağsız, özgür bir kadın. Diğeri de öğretmen kimliğinde, kültürlü; bunu çekinmeden söylüyorum çünkü kültür Türkiye’de tamamen dibe vurdu. Alfabeyi okuyana, internetin başına oturup yazan çizene ne kültürlü diyorlar. Kültür sonsuza kadar okumaktan geçer.

Gürel'in Şiir Şimdi ve Senin İçin Sana Değil isimli iki de kitabı bulunuyor.

Aysel Gürel'in rol aldığı filimler:

Meyhane Köşeleri

Tek Kollu Canavar

Yurda Dönüş

Mıstık

Gümüş Gerdanlık

Silemezler Gönlümden

Hop Dedik Kazım

Öyle Olsun

Tantana Kardeşler

Kaybolan Saadet

Arzu

Yansın Bu Dünya

Fosforlu Cevriye

Çocuklarına yazdığı şiir

Her anne gibiydi o da ve kızları hiç büyümüyordu sanki. Hasta olduğu halde yılbaşını evde geçirmek için doktorlardan izin aldığı gün, kızlarını ağlatacak bu şiiri yazdı onlara.

Beni yıkadılar

Tertemiz giydirdiler

Aşkın tertemiz damlalarında

Kendilerine iki küçük kadın hazırladılar

O küçük sandığım, o büyük iki kadın

Beni onurlandırıp, beni efsanelere kattılar

Bana hayatımın şiirini emzirdiler

En son reklam filminde oynadı

Bendeniz Aysel dizisinde de rol alan Aysel Gürel son olarak Aysun Kayacı ile birlikte bir reklam filminde rol almıştı.

Aysel Gürel, ölmeden önce de Türk kadınlarına şu mesajı veriyordu: “Ben 79 yaşıma kadar çalıştım. Hiç durmadan çalıştım. Türk kadınlarına bu örnek olsun. Çalışmaktan yılmasınlar.”

Aysel Gürel'in vasiyeti neydi

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün karaciğer yetmezliğinden vefat eden ünlü söz yazarı Aysel Gürel bugün toprağa verilecek. Firuze, Ünzile gibi çok sayıda hit olmuş şarkının sözlerini yazan 80 yaşındaki Gürel'in cenaze namazı öğlen Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Ünlü sanatçının yine sanatçı olan kızları Müjde Ar ve Mehtap Ar annelerinin kadınlar için bir vasiyeti olduğunu açıkladı.

Mehtap Ar, Aysel Gürel'in vasiyetini şöyle sundu, “Annemin vasiyeti şuydu, tüm kadınlara söyle; bilsinler ki ben 80 yaşıma kadar çalıştım ve dimdik ayaktayım. Çalışmak ve ayakta kalmak güç ama ben başardım, tüm kadınlar da başarabilir."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER