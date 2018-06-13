Aytun Çıray: Çocuk sağlığında tasarrufa gidilmez

İYİ Parti İzmir milletvekili adayı Aytun Çıray, Ege Diyabet Derneği Başkanı, Gamze Bakkallar’ı ziyaret etti. Dernek Başkanı Gamze Bakkallar, “Dernek olarak amacımız, diyabetli çocuklarımız ve gençlerimizin sağlığını korumak ve kan şekerlerinin düzenli gitmesini sağlayarak diyabetten uzak tutmak. Ailelerimiz yeni sensörlü cihazları alamıyor.” dedi.

HT Egeli'de yer alan habere göre, İYİ Parti Genel Sekreteri Çıray, Meral Akşener ve İYİ Parti iktidarında bu meselenin çözümü için gereken ne varsa yapacağını belirterek, itibardan tasarruf edilmez diyen görgüsüz zihniyete karşı ‘sağlıkta hele çocuklarımız söz konusuysa asla tasarruf bahane edilmez ve her türlü fedakarlık yapılır’ anlayışıyla hareket edileceğinin altını çizdi.

“Bir İç Hastalıkları uzmanı ve iki kız çocuğu babası olarak, yeni nesil sensörlü cihazların ailelere hiçbir yük getirmeden diyabetli evlatlarımıza verilmesi bizim boynumuzun borcu olduğuna inanıyorum” diyen Çıray, bunun kaynağının da hazır olduğunu belirtti.

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