Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili 2 sanığın "taksirle adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya Adli Tıp Kurumu raporu ulaştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün (Perşembe) görülecek davaya tarafların kusur durumuyla ilgili hazırlanan 3. bilirkişi raporu da ulaştı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Uzmanlar Kurulu'nca hazırlanan raporda, olayda yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ve yaralanan Seyit Kartal'ın kendilerine girişin yasaklandığı karayoluna setleri aşarak aniden girdikleri anlatıldı.

"HIZLI OLDUKLARINA KESİN KANIT YOK"

Olaya karışan 2 araç sürücüsünün araçlarını hızlı seyrettiklerine dair görüntülerden kesin bir kanıta ulaşılamayacağı anlatılan raporda, sürücülerin beklemedikleri anda yayaları görüp şerit değiştirmeye çalışmasının normal olduğu belirtildi.

AYVALITAŞ VE KARTAL "KUSURLU"

Dava kapsamında alınan diğer iki bilirkişi raporunda olduğu gibi bu raporda da sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın kusursuz, Mehmet Ayvalıtaş ve Seyit Kartal'ın ise asli ve tam kusurlu oldukları kaydedildi.

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