Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman krizini anlattı

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Tüm bu soruların cevaplarını aradım. Bu süreçte her kafadan bir ses çıktı, türlü türlü iddialar ortaya atıldı ama en doğru cevapları verecek kişi Aziz Yıldırım’dı, ben de bizzat kendisine sordum. Sohbetimizde Önder Fırat da vardı.