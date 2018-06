B12 vitamini suda eriyen bir vitamindir. Suda eriyen diğer vitaminlerden farkı depo edilebilmesidir. B12 vitamini karaciğerde depolanır. Depolandığı için de eksikliğine ait belirtileri geç ortaya çıkar. Eksiklik belirtileri aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabilir. B12 vitamini ısıya dayanıklı bir vitamindir, besinleri ısıtmak ya da pişirmekle etkinliğini yitirmez. Erişkinlerde günlük B12 gereksinimi 2 mikrogramdır. B12 vitamini en çok et ve et ürünlerinde bulunur, balık da buna dahildir. Yumurta akı, süt ve peynir, B12 vitamin içeriği zengin diğer besinlerdir. Meyve ve sebzelerde bulunmaz. Tam vejetaryen beslenenlerde B12 vitamin eksikliği sık görülür. B12 vitamini tüm hücre çekirdeklerinin olgunlaşmasını sağlar, özellikle de kan hücrelerinin olgunlaşmasına olan katkısı büyüktür. Öte yandan sinir hücrelerinin normal fonksiyonları için vazgeçilmez bir besin desteğidir. B12 emilimi mide asidi ile olur.

65 yaşından sonra mide asidi azaldığından B12 vitamini eksikliği sık görülür. Bu nedenle 60 yaşından sonra herkese B12 vitamini takviyesi önermekteyiz.

YORGUNLUK VE HALSİZLİK YAPAR

B12 vitamini eksikliği en sık olarak halsizlik ve yorgunluğa yol açar. Ağrılı, kızarık ve şiş bir dil, B12 eksikliğine bağlı anemilerde karakteristik bir görünümdür. Ağız içinde aft adı verilen ağrılı lezyonlar oluşur. Kollarda ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve hissizlik duyguları B12 eksikliğine bağlı nöropatilerdir. Dengesizlik sık dile getirilen bir yakınmadır ve çok kişi tarafından sallanma duygusu olarak ifade edilir. Birlikte kulak çınlaması da olabilir. İlerlemiş olgularda idrar kontrolü güçleşir, idrar kaçırmaya neden olur. Cinsel performans kaybı sık dile getirilir. Adet düzensizliklerine de yol açar. B12 vitamin eksikliği bunamaya ve psikolojik sorunlara yol açabilir.

Depresyon, B12 vitamin eksikliğinde sık görülen bir duygu bozukluğudur. Çok kez içe kapanık ve melankolik bir ruh hali ile sergiler.

NASIL TEDAVİ EDİLİR

Eksikliğin telafisi için B12 vitamini kullanılır. Hafif eksikliğinde ağız yoluyla günde birkaç tablet B12 vitamini yeterlidir. Ağır eksikliğinde ise B12’nin enjeksiyon formları tercih edilir. Enjeksiyon tedavisine başlamadan önce birkaç gün boyunca potasyum tabletleri verilir. Çünkü B12 enjeksiyonunu takip eden ilk birkaç gün şiddetli potasyum kayıpları olur.

Dengeli beslenmeliyiz

Dengeli beslenin. Sebze ve meyve tüketimin yanı sıra et tüketimine de özen gösterin. Özellikle vejetaryen beslenenler, ek olarak B12 vitamini kullanmalıdırlar. Uzun süre kullanılan antiasit nitelikli mide ilaçları B12 eksikliğine yol açabilir bu nedenle, mide ilacı kullananlar periyodik olarak ölçüm yaptırmalı, eksiklik var ise yerine konmalıdır.

