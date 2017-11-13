BAE Dışişleri Bakanı: İran'a karşı boş durmayacağız

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Abu Dabi Stratejik Forumu’nun açılışında konuşma yaptı.

Tasnim haber ajansının haberine göre konuşmasında İran’ı bölge ülkelerinin içişlerine karışmak ve mezhepçi politikalar üretmekle suçlayan Dışişleri Bakanı, "Geçtiğimiz günlerde İran’ın vekili olarak savaşan Husi’lerin, İran yapımı balistik füze fırlatarak nasıl Riyad’ı hedef aldığına şahit olduk. Bu İran’ın füzelerini sadece ülkesini savunma amacıyla yapmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

" ABD'Yİ DESTEKLİYORUZ"

"Biz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, İran karşıtı tüm siyasetlerini tüm gücümüzle destekliyoruz" diyen BAE Dışişleri Bakanı Enver Gargaş uluslararası toplumun ortak hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Riyad liderliğindeki Arap Birliğine bağlı olduğunu belirten Gargaş, bölgede yaşanan gelişmelerin Suudi Arabistan ve BAE çıkarına olmadığını vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ’ın Musul ve Rakka’da, terör örgütü El-Kaide’nin Yemen’de yenilgiye uğramasından sonra, uluslararası alanda İran’ın, Arap ülkelerine müdahalelerine karşı bir şey yapılması gerektiğine dair bilincin arttığına dikkat çeken Dışişleri Bakanı, terörizmi destekleyen bu ülkeye desteğin azaltılmasının, Suriye, Libya ve Yemen’deki çatışmalara yönelik politik çözümleri iyileştirmeye yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

ARAP DEVLETLERİNİN BENİMSEMESİ GEREKEN 5 PRENSİP

Ilımlı Arap devletlerinin ortak bir gündemi benimsemesine olanak tanıyan 5 prensibi ise, "Terörizm ve destekçileri için sıfır tolerans, Arap işlerine dış müdahale ile mücadele için ortak hareket, egemen Arap devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki uyuşmazlıklara siyasi çözümler getirilmesi, iyi yönetişim ve ekonomik kalkınma yoluyla ekonomik ve siyasi koşulların iyileştirilmesi." olarak açıkladı.