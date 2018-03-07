Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve geride kalan 24 haftada attığı 24 golle Süper Lig'e damga vuran Bafetimbi Gomis'le ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

AMK gazetesinde yer alan habere göre, sarı-kırmızılı ekibin Fransız golcüsü için Çin'den talip var.

Sergilediği performansla adını yurt dışında da yankılatan Gomis'in, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande tarafından transfer edilmek istendiği öne sürüldü.

Jackson Martinez ile yollarını ayıran Guangzhou'nun Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a 20 milyon ödemeye hazır olduğu iddia edilirken Çin kulübünün Gomis'e yıllık 10 milyon euro vereceği konuşuluyor.

Gomis'i transfer etmek isteyen Guangzhou Evergrande'nin kadrosunda Goulart, Alan ve Nemanja Gudelj gibi önemli isimler bulunurken takımın hocalığını Fabio Cannavaro yapıyor.